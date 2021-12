Exército diz que não há interesse público no processo de Pazuello e defende manutenção de sigilo

Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), o Comando do Exército disse ser contra o levantamento do sigilo do processo administrativo aberto para investigar o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, porque “não há interesse público no caso”.

O STF havia dado cinco dias para que o Ministério da Defesa se manifestasse sobre um pedido para dar publicidade ao material feito por quatro partidos de oposição: PT, PCdoB, PSOL e PDT. O general Walter Braga Netto, titular da pasta, redirecionou a requisição ao Comando do Exército.

“Não existe absolutamente interesse público patente a motivar acesso às informações extraídas de referido processo administrativo disciplinar, qual regulam unicamente uma relação personalíssima entre um militar e seu comandante, em que se analisa se o subordinado transgrediu ou não uma norma castrense”, diz.

De acordo com o Comando do Exército, a restrição do acesso ao processo deu-se em consonância com a Constituição e a LAI (Lei de Acesso à Informação), que vedam a divulgação de dados pessoais.

“Não foi o administrador militar quem impôs a restrição de acesso ao documento, mas sim a lei. Ou seja, a administração militar não ‘restringiu o acesso ao processo administrativo, apenas cumpriu o que determina a própria Constituição e a Lei de Acesso à informação, restringindo o acesso a seu conteúdo, com o propósito de resguardar informações pessoais ali contidas”, prossegue o documento

No começo do mês, o general Paulo Sérgio decidiu não punir o ex-ministro por participar de um ato político com Bolsonaro no Rio de Janeiro. O processo foi arquivado e ficará em sigilo por 100 anos.

STF

A manifestação foi enviada no curso de uma ADPF (arguição de descumprimento de preceito fundamental) movida pelo PT, PCdoB, Psol e PDT. Ao tribunal, os partidos afirmaram que o sigilo de 100 anos imposto aos documentos fere o direito de acesso à informação e o princípio da moralidade administrativa.

De acordo com as legendas, o arquivamento do processo pode traçar um precedente para insubordinação das tropas.

“É indubitável o interesse público no procedimento administrativo disciplinar em questão e nos fundamentos da decisão que determinou seu arquivamento, além da patente inconstitucionalidade de decretação de sigilo sobre processo administrativo disciplinar já encerrado”, diz a ação.

Os partidos também argumentam que o sigilo só poderia ser imposto se os documentos comprometessem a segurança da sociedade e do Estado ou ferissem os direitos de personalidade de Pazuello.

“Não há se falar em informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra ou imagem do ex-ministro Pazuello. Até porque, conforme já demonstrado na presente ação, os atos que deram ensejo ao procedimento administrativo foram realizados publicamente, em frente a uma razoável quantidade de pessoas, inclusive profissionais da mídia nacional”, prosseguem as legendas

