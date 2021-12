Exames trazem 'imagem compatível com pneumonia', diz boletim sobre Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro apresentou na noite da quarta-feira, 6, um episódio isolado de febre sem outros sintomas associados, informou nesta quinta-feira, 7, o Hospital Israelita Albert Einstein.

Em boletim, a equipe médica ressaltou que ele foi submetido a tomografia de tórax e abdômen "que evidenciou boa evolução do quadro intestinal e imagem compatível com pneumonia". As visitas seguem restritas.

"Foi realizado um ajuste na antibióticoterapia e mantidos os demais tratamentos.(Bolsonaro) Continua sem dor, com sonda nasogástrica, dreno no abdômen e recebendo líquidos por via oral em associação à nutrição parenteral", ressaltou o boletim.

De acordo com a equipe médica, Bolsonaro realizou exercícios respiratórios e caminhou no corredor. O boletim médico é assinado pelos médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo.

