Ex-secretário de Souto assume Casa Civil da prefeitura

O prefeito eleito ACM Neto anunciou os dois últimos nomes do seu secretariado. Albérico Mascarenhas e Alexandre Pauperio foram os escolhidos para a Casa Civil e para a Secretaria de Gestão, respectivamente. Os dois já exerceram cargos no governo Paulo Souto (DEM). Também foi anunciado o nome do diretor teatral Fernando Guerreiro para dirigir a Fundação Gregório de Mattos.

Albérico Mascarenhas assume umas das pastas mais importantes, responsável pelo planejamento e acompanhamento de metas dos órgãos do governo municipal. Mascarenhas foi secretário da Fazenda durante os dois governos de Paulo Souto, entre 1998 e 2005.

Durante a sua gestão, foi criado o Programa 'Sua Nota é um Show', em que notas fiscais poderiam ser trocadas por ingressos de atividades culturais como shows e jogos de futebol. O programa foi responsável pelo aumento da arrecadação do Estado.

A escolha condiz com o compromisso de Neto de aumentar a arrecadação do município. Será implantado na capital baiana um programa semelhante ao 'Sua Nota é um Show'. Trata-se do 'Nota Fiscal Cidadã'. Implantado em São Paulo, o programa permite que parte do ISS arrecadado em cada nota seja revertida em descontos no IPTU.

O outro escolhido, Alexandre Pauperio, fez parte da equipe que instalou a Secretaria de Tecnologia e Inovação (Secti), em 2003. No mesmo ano, foi indicado à diretoria geral da Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia, cargo que exerceu até 2007. Depois, dedicou-se ao ensino e pesquisa em gestão da inovação e gestão estratégica em universidades em Salvador e a prestar consultoria para empresas privadas.

Escolhas - O cientista político Paulo Fábio Dantas, professor da Universidade Federal da Bahia, afirma que as escolhas de ACM Neto para compor o secretariado, todas com algum caráter político, não surpreenderam.

Compõem também o secretariado os ex-presidentes de partido Maurício Trindade (PR), na Secretaria de Promoção Social; João Carlos Bacelar (PTN) na Educação; José Carlos Aleluia (DEM), Urbanismo e Transporte; e Ivanílson Gomes (PV), na Secretaria Cidade Sustentável. De caráter mais técnico há Mauro Ricardo Costa, na pasta da Fazenda, José Antônio Rodrigues Alves na Saúde e Paulo Fontana, na Infraestrutura e Defesa Civil. Os empresários Guilherme Bellintani e Rosamma Burlacchini Maluf ocuparão respectivamente as pastas de Desenvolvimento, Cultura e Turismo e Secretaria da Ordem Pública.

