Ex-primeira-dama Marisa Letícia sofre AVC

A ex-primeira dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, sofreu um AVC.

Por volta de 15h15 Marisa estava no apartamento onde reside, em São Bernardo do Campo, quando sofreu um sangramento cerebral.

Inicialmente, foi atendida em um pronto socorro de São Bernardo. Mas, dada a gravidade do quadro, acabou sendo removida para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Neste momento ela passa pelo "pico da emergência". Na sala de emergências do Sírio ela é atendida por uma equipe do hospital. Ainda não há um diagnóstico preciso do estado da ex-primeira dama.

O ex-presidente postou internação da mulher nas redes sociais, "estamos torcendo muito para que ela se recupere logo", disse.

