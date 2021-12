Ex-prefeito recebeu convite para vice, mas sabe que PSB pode mudar

O ex-prefeito de Brumado Eduardo Vasconcellos (PSB) diz que só não será o candidato a vice-governador na chapa da senadora Lídice da Mata se a companheira de partido fechar um bom acordo com outra legenda e precisar negociar o espaço.

"Eu já fui convidado, sim, mas o nosso acordo é informal. Se aparecer uma boa oportunidade de coligação e a senadora precisar do espaço, ela não vai precisar nem pedir. Eu farei questão de oferecer", afirma Vasconcellos.

Apesar do desprendimento em relação ao espaço, internamente o PSB dá como certa a indicação dele. A oficialização do nome dele só deverá acontecer na convenção do PSB, no próximo sábado, a partir das 9 horas, no Bahia Café Hall.

"Ele tem muita chance de ser o vice. Teremos uma reunião que vai consolidar isso, mas já existe um entendimento nesta direção", explica a senadora Lídice da Mata, que ocupa a presidência do diretório estadual no PSB.

Lídice diz que existem outros nomes que estão cotados dentro do partido, porém reconhece que o ex-prefeito de Brumado foi o que conseguiu "agregar mais apoios".

Até o momento, a coligação do PSB tem confirmados os apoios do PPL e do PSL. Além destes, ainda há conversas com outras agremiações, sem nenhuma definição no momento, porém com possibilidade de avanços até a coligação, afirma a senadora.

Perfil do escolhido

O ex-prefeito afirma ter entrado na vida pública por acidente. Engenheiro civil, Eduardo Vasconcellos ganhou notoriedade em Brumado ao organizar protestos contra um longo período sem água na cidade, no final da década de 90.

"Nunca fui de me envolver em movimento, sindicato, nada. Minha entrada na política foi um acidente de percurso. Fomos para as ruas e reconheceram em mim capacidade de liderança", conta.

Em 2000, ele disputou e perdeu a prefeitura de Brumado para o ex-governador Edmundo Pereira (PMDB), mas venceu as duas eleições seguintes.

Nos oito anos como prefeito, teve como principal feito a melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de Brumado, que passou da 100ª posição no estado para a 1ª.

"Eu acredito que o convite dela (Lídice) se deu muito em função da minha vivência com a educação", diz, lembrando que esta será a principal bandeira da campanha do PSB na Bahia.

O provável candidato a vice pelo PSB diz que pretendia disputar a Câmara dos Deputados este ano, onde defenderia a bandeira do municipalismo.

"Uma coisa que ficou clara em minha vivência como prefeito é que os prefeitos brasileiros têm duas alternativas. Ou aceitam ser imolados ou têm que roubar. Eu optei por ser imolado, destruí meu patrimônio", afirma.

Para ele, é preciso que se discuta uma mudança neste cenário.

"Eu acredito que poderei defender esses temas como vice-governador, influenciando as bancadas baianas no Congresso", afirma.

