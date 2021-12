Ex-mulher de Pazuello se oferece para depor à CPI

A ex-mulher do ex-ministro da Saúde e general da ativa, Eduardo Pazuello, se ofereceu para prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia.

Andréa Barbosa enviou e-mail para a comissão indicando pontos que poderia abordar sobre atos que envolvem seu ex-marido. A informação é do colunista Lauro Jardim, do O Globo. De acordo com ele, a decisão final será tomada pelo senador Omar Aziz após conversa com Andréa.

Ainda não foi especificado o assunto que Andréa quer tratar, mas seu ex-marido voltou ao centro da CPI após a polêmica do contrato irregular do Ministério da Saúde para a compra da vacina indiana Covaxin, do grupo Bharat Biotecch.

De acordo com depoimento do servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda, Pazuello sabia das irregularidades no contrato de compra e no pagamento adiantado de US$ 45 milhões para a Madison Biotech, que faz parte do grupo e intermediaria a importação.

O acordo previa a chegada de 6 milhões de doses da Covaxin ao Brasil até o mês de maio. Nenhuma dose foi entregue até hoje.

