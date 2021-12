Ex-ministro Mantega é preso em hospital em fase da Lava Jato

O ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma Rousseff, Guido Mantega, foi preso na manhã desta quinta-feira, 22, na 34ª fase da Operação Lava Jato.

O mandado de prisão temporária foi cumprido no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Mantega estava no local acompanhando a mulher que passou por uma cirurgia.

"Ele está sendo retirado da sala de cirurgia por policiais nesse momento", disse o advogado do ex-ministro, José Roberto Batochio. Mantega foi levado para a sede da Polícia Federal (PF), em São Paulo, e deve ser transferido para Curitiba (PR) ainda hoje.

Salvador

Os policiais federais cumprem 33 mandados de busca e apreensão, oito de prisão temporária e oito de condução coercitiva na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal.

Na capital baiana, são cumpridos um mandado de prisão temporária e outro de busca e apreensão. Não há informações sobre o alvo da ação em Salvador.

Essa fase da operação é para investigar contratos da Petrobras com empresas para construção de duas plataformas para exploração de petróleo na camada do pré-sal.

Há suspeita de fraude no processo licitatório, corrupção de agentes públicos e repasses de recursos a agentes e partidos políticos responsáveis pelas indicações de cargos importantes da estatal.

De acordo com a PF, Mantega teria atuado, em 2012, junto a uma empresa para negociar o repasse de recursos para pagamento de dívidas de campanha do PT.

Sem citar nominalmente o ex-marqueteiro do PT João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, presos na Lava Jato, a nota divulgada pela PF diz que os valores teriam sido repassados para "pessoas já investigadas na operação e que atuavam no marketing e propaganda de campanhas políticas do mesmo partido".

"Arquivo X"

Essa etapa da Lava Jato foi batizada de "Arquivo X" em referência a um dos grupos empresariais investigados, que tem como marca a colocação e repetição da letra "X" nos nomes das pessoas jurídicas integrantes no conglomerado empresarial.

