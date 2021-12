Ex-ministro Henrique Alves é preso em operação da PF

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Manus, desdobramento da Lava Jato, na manhã desta terça-feira, 6. O principal alvo da investigação é o ex-ministro e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN). O ex-ministro foi preso acusado de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro envolvendo a construção da Arena das Dunas, o estádio de Natal, capital potiguar, que recebeu jogos da Copa do Mundo de 2014.

No total da operação, foram cumpridos 33 mandados, cinco de prisão preventiva, seis de condução coerciva e 22 de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Norte e Paraná. Um dos mandados de prisão preventiva é para o deputado federal cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), preso em Curitiba desde o final de 2016.

A operação se baseia na delação premiada da Odebrecht e em quebras de sigilo fiscal, bancário e telefônico dos suspeitos. A Justiça Federal disse que "indícios apontam para o fato de que as empresas Carioca Engenharia, Odebrecht e OAS pagaram propina a políticos com a promessa de favorecimento em obras, privatizações e facilidade em pagamento de construções". A construção da Arena em Natal foi feita pela OAS, com financiamento feito pelo estado do Rio Grande do Norte, que não tem muita tradição no futebol como é o caso do estádio Mané Garrincha em Brasília e O estádio de Manaus, na capital amazonense, locais que não tem grandes equipes presentes nas competições nacionais.

Rodrigo Janot, ex-procurador geral da República, afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que Cunha e Alves receberam propina em troca de benefícios à empreiteiras no Congresso "Houve, inclusive, atuação do próprio Henrique Eduardo Alves para que houvesse essa destinação de recursos, vinculada à contraprestação de serviços que ditos políticos realizavam em benefício da OAS", escreveu Janot.

O ex-ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves recebeu, de acordo com a PF, R$ 7,15 milhões em propinas. A OAS pagou R$ 650 mil diretamente a Alves e R$ 3 milhões ao diretório estadual do PMDB. A Odebrecht, por meio de caixa 2, pagou outros R$ 3 milhões. A Carioca Engenharia repassou R$ 400 mil a ele e a Andrade Gutierrez, R$ 100 mil.

Histórico de corrupção

O estádio Arena das Dunas teria um sobrepreço imediato de R$ 77 milhões, de acordo com apuração da PF, em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal, sem contar o prazo de financiamento que aumentam o rombo para o erário. Em julho do ano passado, a equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCE) já havia verificado a existência de um superfaturamento. O valor de danos aos cofres públicos teria chegado a R$ 457 milhões e a manutenção custaria aproximadamente R$ 1,4 bilhão ao longo dos 15 anos de contrato de concessão. O MP de Contas do Rio Grande do Norte suspendeu os pagamentos a construtora no ano passado.

Foram identificados pagamentos de valores ilícitos por meio de doações oficiais entre 2012 e 2014, de acordo com a PF. Alves cobrava repasses da OAS para sua campanha. No ano passado a Procuradoria Geral da República (PGR) apontou que as doações eram "vantagens indevidas" usadas para benefício pessoal.

"Esses acordos tinham como pano de fundo trocas de vantagens indevidas. Percebeu-se manobra fraudulenta para que o dinheiro não fosse para campanhas. Dinheiro que ingressava com roupagens de doação, mas que teve como destino o próprio candidato. Para dar aparência de legalidade foram montadas prestações de conta que são ficções, por meio de empresas laranjas que não prestaram serviço", comentou o delegado da Polícia Federal Santiago Hounie.

Alves foi levado para a sede da Polícia Federal em Natal e deverá permanecer preso no Rio Grande do Norte. O ex-ministro e ex-presidente da Câmara saiu de casa sob vaias e gritos de "ladrão" quando a operação foi noticiada pela imprensa.

