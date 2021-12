Ex-ministro Geddel entrega passaporte e sigilo

Para tentar evitar um eventual pedido de prisão de seu cliente, a defesa do ex-ministro Geddel Vieira Lima colocou o passaporte e o sigilo bancário dele à disposição do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão foi apresentada na segunda-feira, 12, no inquérito que investiga o presidente Michel Temer.

Como base para a sua petição, Geddel citou uma nota publicada na segunda-feira, no blog do colunista Lauro Jardim, do GLOBO, que afirmava que ministros do Palácio do Planalto estão certos de que ele será um dos próximos alvos do Ministério Público Federal (MPF).

Disposto a colaborar

No pedido a Fachin, relator da Lava-Jato no STF, Geddel diz que decisões do Supremo e MPF não são "pautadas em especulações da imprensa" e que está disposto a colaborar.

