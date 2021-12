Ex-ministro, Decotelli pede gratuidade de Justiça em ação contra FGV

Exonerado do comando do Ministério da Educação pelo presidente Jair Bolsonaro em meio a acusações de falsificação de currículo, Carlos Alberto Decotelli ingressou com pedido de gratuidade de Justiça em ação por danos morais movida contra a Fundação Getúlio Vargas (FGV), informa a coluna Painel, da Folha.

O ex-ministro alega não ter rendimentos expressivos e viver com uma aposentadoria do INSS e diz que a postura da instituição lhe causou grande prejuízo profissional.

Quando Decotelli virou ministro, a FGV informou que ele não havia lecionado em qualquer de suas unidades. No entanto, após ser demitido, o ex-ministro apresentou documentos que mostravam sua atuação profissional em cursos de pós-graduação da faculdade.

