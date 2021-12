Ex-governador Lomanto Júnior está internado em estado grave

O ex-governador Antônio Lomanto Júnior, 90 anos, está internado, em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Português, em Salvador. Ele deu entrada no hospital no início do mês, com infecção respiratória. Lomanto Júnior estava na Unidade Semi-Intensiva, mas retornou na tarde desta quinta-feira, 29, para a UTI porque passou a apresentar deficiência renal e precisará fazer hemodiálise. Lomanto Júnior é pai de Leur Lomanto, ex-deputado federal, e avô do deputado estadual Leur Lomanto Júnior (PMDB).

