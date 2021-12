Ex-gestoras de ONG e ex-titulares da Sedur são condenados a devolver R$8 milhões

As ex-gestoras da ONG Instituto Brasil, Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Dalva Sele Paiva e Justina Mercedes Paiva e o ex-titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), o deputado federal Afonso Bandeira Florence foram condenados a devolver R$ 8.011.047,85 aos cofres públicos por conta de irregularidades envolvendo um convênio entre a ONG e o órgão estadual.

Durante sessão ordinária da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), nesta quarta-feira, 4, as contas do convênio, que previa a construção de 1.120 casas populares e a realização de cursos de capacitação, foram desaprovadas. A decisão foi tomada com base na auditoria feita pela 1ª Coordenadoria de Controle Externo (CCE), que apontou a existência de notas fiscais falsas no valor de R$ 3,7 milhões, além da comprovação irregular de despesas e transferência e movimentação indevida de recursos.

Além da devolução do dinheiro, o TCE também condenou Dalva Sele Paiva a pagar duas multas, sendo que uma delas no valor de 5% do montante repassado para o Instituo Brasil e a outra de R$ 19.747,82. O ex-secretário da Sedur Afonso Florence também terá que pagar duas multas no valor de 1% dos R$ 8 milhões que foram enviados para a ONG e outra de R$ 10 mil.

O também ex-secretário Cícero de Carvalho Monteiro foi condenado a pagar multa de 1% de R$ 3,6 milhões e outra de R$ 5 mil. Servidores da Sedur também foram condenados na ação.

Os conselheiros do TCE também pediram que seja apurada uma possível prática de ilícito disciplinar, criminal e prática de ato de improbidade por parte do atual governador estadual Rui Costa, do ex-governador Jaques Wagner (hoje secretário de Desenvolvimento Econômico) e do procurador-geral do Estado, Paulo Moreno Carvalho.

O deputado federal Afonso Florence disse que o conselheiro Pedro Henrique Lino de Souza, que foi relator da ação, fez um julgamento político e que ele acredito que quando o caso seguir para o pleno do Tribunal os servidores públicos e gestores serão inocentados e apenas a ONG vai responder pelas irregularidades.

A reportagem de A TARDE entrou em contato com a Secretaria de Comunicação do Estado (Secom) e com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), que ainda não se pronunciaram sobre a decisão do TCE.

Ainda cabe recurso das decisões estabelecidas.

