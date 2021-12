Ex-deputado Plínio de Arruda Sampaio morre em São Paulo

O ex-deputado Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) faleceu aos 83 anos na tarde desta terça-feira, 08, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada pela candidata à Presidência pela sigla Luciana Genro que tinha uma visita ao ex-parlamentar agendada nesta tarde. "Quando cheguei ao hospital ele já havia falecido", afirmou Luciana.

Arruda estava internado na UTI do hospital há algumas semanas para tratar de um câncer ósseo. "Estava toda a família, conversei com o 'Plininho' (filho dele), todo mundo está muito triste, mas também estamos muito orgulhosos dessa vitória do Plínio de mais de 50 anos de luta em defesa da igualdade e do nosso povo", contou a candidata.

"Nós do PSOL temos muito orgulho de ter contado com ele nessa reta final de trajetória de vida. Tive ainda a oportunidade de contar com o apoio dele na minha candidatura, ele ainda estava lúcido quando foi consultado sobre o manifesto em apoio a minha candidatura e isso me deixa muito orgulhosa", concluiu a candidata.

A missa está prevista para ocorrer na manhã desta quarta.

