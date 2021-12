Ex-deputado federal, Felix Mendonça morre aos 92 anos

O empresário e ex-deputado federal, Felix Mendonça, morreu aos 92 anos nesta sexta-feira, 26, em Salvador. Ele chegou a ser internado no Hospital Aliança e diagnosticado com coronavírus, estava recuperado da doença, mas teve uma infecção hospitalar e não resistiu.

Natural de Coração de Almeidão, Felix Mendonça foi prefeito da cidade de Itabuna entre os anos de 1963 e 1966, além de deputado estadual entre 1967 e 1971. Durante 28 anos (1983 a 2011), ele exerceu o cargo de deputado federal por sete mandatos.

O ex-parlamentar é um dos fundadores do jornal Correio. Ele deixa a esposa, Maria Helena Mendonça, e os filhos Andrea, Cristiana e Félix Filho.

O prefeito ACM Neto lamentou a morte do ex-deputado. "Tive o privilégio de conviver com ele desde criança. Pude admirar a amizade dele com o meu avô Antonio Carlos Magalhães. Eram queridos amigos, amigos da vida inteira. Tive, também, a oportunidade de ser seu colega na Câmara dos Deputados. Era um exemplo de homem público. Dr. Félix nos deixa muita saudade. Quero expressar os meus sentimentos e a minha solidariedade aos amigos e familiares de Félix Mendonça. Que Deus conforte a todos neste momento de profunda tristeza", disse.

