Ex-deputado conta como massacre foi evitado em 1968

O 1º de maio de 1968 só não se transformou em um massacre porque dom Eugênio Sales interveio junto ao governador Luiz Viana Filho para desarmar os policiais que estavam postados, com fuzis, em pontos estratégicos do centro da capital baiana.

Objetivo era reprimir a primeira manifestação pública de políticos, sindicalistas e estudantes nas ruas de Salvador após golpe militar de 1964.

A revelação foi feita, nesta segunda-feira, 16, pelo ex-vereador do PSD e ex-deputado estadual constituinte do PMDB Luiz Leal à Comissão Especial da Verdade da Assembleia Legislativa da Bahia. Cassado em março de 1969, por força do AI-5 e da Lei de Segurança Nacional, foi Luiz Leal que procurou a igreja para que a passeata, planejada para ser um ato pacífico, não se transformasse em um banho de sangue.

"Procurei o maravilhoso cidadão Dom Timóteo de Amoroso Anastácio, do Mosteiro de São Bento. Sempre contávamos com Dom Timóteo na denúncia dos abusos da ditadura. Daquela vez, havia uma proibição de cima", rememorou Leal, aos 87 anos.

Dom Timóteo explicou que a igreja decidira não participar da passeata e que ele não poderia ceder, porque devia obediência a dom Eugênio, seu superior.

Esquema policial

Foi então que Luiz Leal resolveu procurar, com o advogado Ignácio Gomes, o então administrador apostólico da Arquidiocese de Salvador.

"Dom Eugênio nos recebeu. Inicialmente, agradeceu a nossa sensibilidade e falou: 'Devo confessar que não consegui dormir esta noite, pensando nessa questão'. Ele esclareceu a posição da Igreja de não se envolver com protestos de natureza política. Então, pedimos que dom Eugênio fosse até a janela, na Praça da Sé", disse Leal.

Daquela posição, Ignácio Gomes, que havia estudado todo o esquema policial, mostrou a dom Eugênio que a polícia estava armada com fuzis. "Portanto, não se preparava para evitar a desordem e sim para atirar e matar estudantes em confronto", concluiu.

A memória da morte do estudante Edson Luís, no Rio de Janeiro num confronto com policiais, sensibilizou o religioso. Dom Eugênio foi até o governador e Luiz Viana Filho atendeu ao apelo do futuro arcebispo de Salvador e primaz do Brasil: mandou desarmar os policiais de rua e o ato ocorreu pacificamente.

