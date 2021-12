Evento reúne prefeitos da base aliada de ACM Neto

Prefeitos eleitos e reeleitos que integram a base aliada do prefeito ACM Neto (DEM) participam na manhã desta segunda-feira, 5, de um seminário que reúne gestores de diversos municípios baianos. A abertura do evento foi feita pelo prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM).

A gente aqui mostrou que é possível, em quatro anos, fazer um governo com organização, com planejamento A gente aqui mostrou que é possível, em quatro anos, fazer um governo com organização, com planejamento

ACM Neto falou logo em seguida, resumindo sua experiência nos primeiros quatro anos de mandato. "A gente aqui mostrou que é possível, em quatro anos, fazer um governo com organização, com planejamento e, apesar da crise, um governo com realização", disse Neto.

Ele voltou a afirmar que somente irá falar sobre a nova equipe de governo mais à frente.

adblock ativo