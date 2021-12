'Eu não leio', diz Lula sobre artigo de FHC

O ex-presidente Luiz Inácio lula da Silva evitou comentar nesta quarta-feira, 16, as recentes críticas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. "Eu não leio Fernando Henrique", disse rapidamente aos jornalistas ao ser questionado sobre as críticas de seu antecessor.

Em texto divulgado nesta terça-feira, 15, no site Observador Político, FHC disse que Lula tenta atingir sua "honra" com acusações de que houve corrupção no governo do PSDB em casos como a aprovação da emenda para a reeleição e o caso Sivam. "Para se defender, Lula ataca. Jamais se explica, sempre acusa. Acostumado a atirar pedras, Lula é incapaz da autocrítica. Quando deveria, de forma rigorosa, abominar a prática da corrupção, ele tenta distrair a opinião pública jogando culpa nos outros", escreveu.

Lula participou na manha desta quarta-feira, ao lado do prefeito Fernando Haddad (PT), da abertura da Central Mecanizada de Triagem Carolina Maria Jesus, em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. Essa é a primeira agenda do ex-presidente com Haddad depois que publicamente, durante a convenção estadual do partido, em junho, Lula chamou atenção do prefeito para que fizesse propaganda de suas realizações.

Ao ser questionado se a baixa popularidade do prefeito - que tem apenas 17% de aprovação, segundo pesquisa do Datafolha - pode ter impacto negativo sobre a candidatura do ex-ministro Alexandre Padilha ao governo do Estado, Lula disse que "Haddad será um bom cabo eleitoral".

Haddad chegou antes do ex-presidente e conheceu o local. Lula chegou um pouco depois, chamou bastante atenção dos trabalhadores, que tiraram muitas fotos. Muitos pediram "selfies" com Lula.

Em seu discurso, durante o evento, Haddad enfatizou que a inauguração de hoje faz parte de uma agenda ambiental que o município planeja para os próximos 20 anos e ressaltou uma de suas promessas de campanha. "Ironizaram sobre a meta de 10% de coleta seletiva, mas com essas duas centrais chegamos a 7% e com as duas que vamos inaugurar, vamos superar nossa meta", disse Haddad.

adblock ativo