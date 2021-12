Esvaziamento em Cachoeira foi institucional e popular

Além do esvaziamento institucional às comemorações da transferência da sede do governo para Cachoeira, quem esteve na cidade do Recôncavo baiano nesta quinta-feira, 25, pôde notar uma falta maior de participação popular nas ruas.

Em uma manhã de chuva, logo depois do São João, a maioria das pessoas preferiu ficar em casa do que assistir ao hasteamento de bandeiras de Cachoeira, Bahia e Brasil, em frente à Camara local.

Entre os poucos civis que assistiram ao coronel Anselmo Brandão, comandante da Polícia Militar, passar a tropa em revista, a maioria foi crítica às ausências dos principais representantes do estado.

"Talvez eles não entendam o contexto", afirmou a professora Fátima Simões. O principal alvo das críticas foi o vice-governador João Leão (PP). A versão oficial foi a de que o pepista não pôde descer de helicóptero na cidade, devido ao mau tempo.

"Pelo amor de Deus. Salvador é ali do lado. Se viesse de carro cedo, nem trânsito pegava", disse o funcionário público Antônio Carvalho. Para ele, pesou mais o fato de Leão ser investigado na Operação Lava Jato. "Ele vinha dar a cara a tapa? Quanto menos se expor, melhor", acrescentou Carvalho.

Agenda

A assessoria do governador Rui Costa informou que ele tentará "conciliar" a assistência à sua filha recém-nascida a compromissos. Rui deverá registrar a filha na tarde de hoje.

