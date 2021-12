Estudo aponta que 46% esperam um "ótimo" ou "bom" governo Bolsonaro

A XP Investimentos em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) realizou uma pesquisa sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Os entrevistados foram questionados sobre "o que eles esperam para os três últimos anos de governo". Dos entrevistados, 46% das pessoas responderam esperar um governo “ótimo” ou “bom” e 31% dos entrevistados se declaram pessimistas.

De acordo com a pesquisa divulgada pelo Estadão, há um mês a população mostrava 43% de expectativa positiva e os entrevistados que achavam "ruim" ou "péssima" era de 33% a 31% na mesma época. Já no início do mandato, 63% tinham expectativa positiva com o governo e apenas 15% eram pessimistas.

Em relação ao mês de setembro, ainda segundo a pesquisa, os entrevistados que consideram a administração “boa” ou “ótima” foi de 30% para 33%, e a desaprovação oscilou de 41% a 38%. Se manteve estável, a população que acha o governo “regular”, com 27%.

A entrevista foi realizada por telefone com mil pessoas, entre os dias 9 e 11 de outubro, em todo o Brasil. O resultado do estudo da XP/Ipespe aconteceu após uma sequência de resultados, que mostravam uma piora na avaliação do governo de Bolsonaro nos dois meses anteriores, sendo avaliado entre julho e setembro de 35% a 41% quem achava "ruim" ou "péssimo" e a aprovação de 34% a 35%.

