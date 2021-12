Estado concede anistia política ao cineasta Glauber Rocha

A comissão de anistia do Ministério da Justiça votou a favor por unanimidade no jugalmento do cineasta baiano Glauber Rocha, morto há 30 anos, declarando o cinesta como um anistiado político. Além da anistia, a comissão julgou que a última viúva Paula Gaitán receba uma idenização no valor de R$ 234.600 retroativo ao ano de 2001, quando a lei de anistia foi sancionada. Além disso, uma pensão alimentícia vitalícia no valor R$ 2 mil foi concedida à última viúva.







A mãe de Glauber Rocha, filhos e sobrinhos estiveram presentes no jugalmento, realizado no Teatro Vila Velha, na tarde desta quarta-feira, 26. O presidente da comissão Paulo Abrão, em nome do Estado, pediu perdão à familía do cineasta e declarou a anistia ao baiano.





O processo foi iniciado pela filha do cineasta, Paloma Rocha, em 2006, que solicitava à Comissão a concessão de anistia ao cineasta baiano, falecido há 29 anos. Segundo os autos, Glauber Rocha foi alvo de perseguição e censura por causa da criação de seus filmes, na década de 60.



História – Nascido em Vitória da Conquista, sudoeste baiano, Glauber Rocha começou a atuar com audiovisual em 1959, mesmo ano em que foi estudar na Faculdade de Direito da Bahia, que hoje faz parte da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Pouco tempo depois de ingressar na faculdade, Glauber desistiu do curso e passou a se dedicar à atividade jornalística, sempre voltada à área de cinema. Sua primeira produção foi “O Pátio” e entre os filmes mais conhecidos estão “Deus e o Diabo na Terra do Sol” (1964), “Terra em Transe” (1967) e “O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro” (1969).

Glauber foi exilado do Brasil em 1971 devido à radicalização do regime militar. Morreu anos mais tarde vítima de septicemia, na Clínica Bambina, no Rio de Janeiro. Ele começou a passar mal em Lisboa (Portugal), onde ficou internado por quase 20 dias. Antes de falecer, Glauber já havia anunciado que faria mais um filme.

No total, produziu nove filmes, sendo dois deles premiados no Festival de Cannes. "Deus e o Diabo na Terra do Sol" foi indicado, mas não chegou a levar a Palma de Ouro. Além disso, esteve à frente de curtas-metragens e documentários, como “Maranhão 66” (1966), “História do Brasil” (1974) e “Jorge Amado no Cinema” (1979), dentre outros.

