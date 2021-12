Esquerda diverge sobre temas nacionais

Na década de 1960, o ator e compositor Mário Lago, comunista histórico, dizia que "a esquerda só se une na cadeia" para, ironicamente, descrever os posicionamentos distintos entre as vertentes esquerdistas. Agora, no momento em que o país passa novamente por um período conturbado, com o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), manifestações antigovernistas e em prol da democracia e de crise política e econômica, partidos de esquerda apresentam divergências em relação a estes temas.

Apesar de se posicionarem de maneira convergente contra o impeachment e a favor do Estado Democrático de Direito, divergem em relação à participação nas manifestações em favor da democracia e sobre as soluções para superar a crise.

O PSTU, por exemplo, é contra o impeachment, mas defende um "fora todos" para os políticos envolvidos em escândalos de corrupção. "Quase todos os políticos do parlamento estão envolvidos com corrupção. Entendemos que é a derrubada por mobilização popular e indicação de novas eleições gerais", defende a presidente do partido em Salvador, Renata Mallet, pré-candidata à prefeitura.

O PSOL, por sua vez, é contra o impeachment por entender que não há elementos que justifique o processo. "A decisão das urnas deve ser respeitada", diz o presidente do partido em Salvador, Fábio Nogueira, também pré-candidato à prefeitura.

Para ele, neste momento, a solução não passa por um "fora todos", mas por um debate em torno de uma reforma política que permita ampliar o sistema de controle da sociedade. "Político não tem que prestar conta, não tem mecanismo de controle. A sociedade precisa estar mais próxima", afirma Nogueira.

Já o PCB não apoia o "fora todos" defendido pelo PSTU e se posiciona contra o impeachment da presidente Dilma e a favor da democracia. "A proposta é unificar forças em torno de movimentos sociais importantes no sentido de criar uma unidade de ação para enfrentar a direita e o governo em relação aos interesse dos trabalhadores", afirma Nilton Pinheiro, membro da direção estadual do partido.

Manifestações

A participação nas manifestações em prol da democracia, no último dia 18, gerou polêmica. O PSTU, que não foi às ruas, emitiu nota criticando a participação do PSOL. "Foi um ato em defesa do governo. Estamos cansados de tanta mentira do governo e da direita. Não dá para o PT falar de democracia e aprovar uma lei antiterrorismo, que criminaliza os movimentos sociais, e parabenizar os policias pelos assassinatos do Cabula. Não queremos essa democracia", diz Renata Mallet.

O PSTU deverá participar do ato de 1º de abril, convocado por entidades sindicais, estudantis e movimentos sociais organizados, mas não irá às ruas no próximo dia 31, em mais uma manifestação em defesa da democracia. O PCB também não participou do ato pró-governista e deve estar nas ruas no dia 1º de abril.

O PSOL irá no dia 31. "O PSTU tem outra leitura desse momento. Nós respeitamos. Não estamos na rua para defender o governo, mas contra a tentativa de golpe", diz Fábio Nogueira. O PC do B também participa dos protestos em prol da democracia e do governo. O PSB nacional tem se manifestado favorável às manifestações antigovernistas, enquanto o estadual participou do ato do dia 18.

