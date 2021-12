Esquema de segurança da posse inclui agentes especializados em defesa química

Um forte esquema de segurança já está montado na Esplanada dos Ministérios para a cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Logo no primeiro ponto de revista, um caminhão de som alerta que, "para a festa de paz" e para garantir a segurança, "vários atiradores estão posicionados, além de agentes especializados em defesa química, biológica e nuclear".

Pessoas que vieram à Esplanada para acompanhar a posse não enfrentam, por enquanto, longas filas para passar em dois postos de revista. Frutas precisam ser cortadas e somente sacos transparentes são permitidos. Superada a barreira, populares têm um espaço limitado para circulação. Desta vez é permitido o acesso apenas no gramado central, sem a possibilidade de movimentação para áreas próximas dos prédios dos Ministérios.

Tapumes foram montados em frente à Catedral, onde deverá ter início o desfile do presidente eleito. Populares não poderão acompanhar esse início.

O tenente coronel Henrique Pinto informou que 2.900 homens da Polícia Militar já participam da operação de segurança na Esplanada. No efetivo, homens do Corpo de Bombeiros, Exército e a Caesb - companhia encarregada da distribuição de água potável, visto que não é permitida a entrada com garrafas de água ou ambulantes.

Por enquanto, há na Esplanada mais policiais do que pessoas interessadas em acompanhar a posse. O porta-voz da Polícia Militar, major Michello Bueno, disse não ser possível, ainda, dizer quantas pessoas já chegaram à Esplanada. "Elas estão espalhadas. Pode ter duas mil, três mil. Mas o movimento está crescendo".

