Esperado em evento, Bolsonaro cancela viagem a Salvador

O Presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), cancelou sua viagem a Salvador para a inauguração de novos espaços do aeroporto da capital baiana, marcado para a quarta-feira, 11.

O Governador da Bahia, Rui Costa (PT), e o Prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), também são aguardados na inauguração.

De acordo com a assessoria do Planalto, o chefe do Executivo federal era esperado em Salvador para participar, às 15h, da cerimônia de entrega da primeira etapa da reforma.

A cerimônia registra a conclusão de intervenções na infraestrutura do equipamento, que contempla 90% das obras previstas no contrato de concessão.

