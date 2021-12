Erundina quer Campos lá e Lídice aqui

A deputada Luiza Erundina (PSB-SP), ex-prefeita de São Paulo e uma das principais estrelas nacionais da legenda, declarou que, "à boca pequena entre as lideranças e grupos do partido que discutem a eleição de 2014 e a própria bancada na Câmara dos Deputados", todos consideram que "estão colocadas as condições objetivas e subjetivas" para o lançamento da candidatura do governador Eduardo Campos à Presidência da República no próximo ano.

Considera que as próprias manifestações de rua seriam uma exigência do PSB se posicionar em relação ao futuro do Brasil. "A realidade está dada, o partido tem que se posicionar diante dela, e uma das possibilidades é o partido ter candidatura própria, e esse nome é o governador de Pernambuco. Nos falta construir um projeto de nação, político, que vá para além de quatro, oito anos e dialogar com a sociedade", disse Erundina.

Poder - Ela participou do evento "Diálogos de Comunicação", promovido nesta sexta-feira, 12, pelo Conselho Estadual de Comunicação Social e estará no seminário "As Manifestações de Rua e a Reforma Política com Participação Popular", marcado para neste sábado, 13, pela manhã no Hotel Sol Vitória Marina.

A deputada observou que "se existe partido é para disputar o poder, senão é um clube de amigos". Ponderou que o PSB nos últimos anos "foi uma das forças mais fiéis ao PT e esse papel de figurante tem prazo de validade limitado, já se esgotou".

Lembrou que, recentemente, a executiva nacional do PSB se reuniu para discutir a conjuntura e a candidatura de Campos não foi colocada como item de pauta. Mas considera que o quadro levará o partido à disputa da presidência. "Discutimos a conjuntura, o significado disso do ponto de vista das responsabilidades do partido diante da sociedade e que nos cabe a nos intervir nesse processo".

Em relação à candidatura a governador da senadora Lídice da Mata (PSB), Erundina também a considera "irreversível". "A política é 'time'. Ela não disputou cargos majoritários há algum tempo, por composição dela com o PT, mas acho que nesse momento estão dadas as condições", afirma.

Sobre a situação do deputado estadual Pastor Isidório de Santana, que, por suas posições consideradas homofóbicas, está sendo investigado pela Comissão de Ética do PSB-BA, Erundina disse que além dele "existem outras figuras estranhas no PSB e em todos os partidos".

Contudo, considera que os partidos "ideológicos e com musculatura" não deveriam abrigar essas pessoas. "Ele deveria ser punido (pelas posições). Deveria ser dito a ele: olha, companheiro, você não tem nada a ver com nosso partido", enfatiza.

Transporte - A deputada espera que as pressões das ruas continuem. Graças às manifestações foi possível colocar em discussão na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara, a Proposta de Erundina, de Emenda Constitucional PEC-90/2011, que inclui o transporte público entre os direitos sociais estabelecidos pela Constituição Federal, no seu Artigo 6º, assim como o direito à saúde, à educação, ao trabalho, a segurança pública, entre outros.

Erundina explicou que, se a emenda for aprovada, na regulamentação vai apontar as fontes de recursos para o financiamento público do transporte. "Uma das ideias é usar os recursos da CID (imposto sobre combustíveis). Mas será preciso uma reforma tributária que destine mais recursos aos municípios", concluiu a deputada.

