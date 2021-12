Ernesto Araújo ganha cargo administrativo no Itamaraty

Fora do cargo de chanceler após forte pressão do centrão e de empresários, o ex-ministro Ernesto Araújo recebeu nesta quarta-feira, 31, uma posição subordinada ao setor administrativo do Itamaraty. Aideia é que ele permaneça na lotação até que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) decida o destino dele.

Por ora, ele foi designado para a secretaria de gestão administrativa do Itamaraty, segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo. A estrutura, responsável entre outros temas por tratar das remoções para o exterior, é chefiada pela embaixadora Cláudia Buzzi.

Lideranças no Senado — entre elas a presidente da comissão de Relações Exteriores, Kátia Abreu (PP-TO)— já deixaram claro que não pretendem concordar para a designação de Ernesto como embaixador de uma missão diplomática fora do Brasil, caminho que seria considerado natural para ex-chanceleres.

Dessa forma, o ex-ministro converteu-se em uma espécie de elefante branco para seu sucessor, o também diplomata Carlos França.

