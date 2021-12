Equipe de Lula faz ironia indireta à capa de revista

A página oficial do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva no Facebook, traz uma resposta de tom irônico à capa desta semana da revista Veja. Postado há cerca de meia hora, a mensagem cita eventos importantes ocorridos em 1979, como o lançamento do novo disco de Raul Seixas e o acordo diplomático entre Estados Unidos e China, e lembra que, naquela época, Veja dava uma capa sobre a "queda de Lula". O título foi "Greve, impasse e a queda de Lula - Confronto no ABC)."

"Em 1979, Raul Seixas lançava seu nono disco, Por Quem Os Sinos Dobram. Nos cinemas, Sylvester Stallone estrelava a sequência de Rocky. A nave Voyager, que já deixou o sistema solar, passava por Jupiter. Os Estados Unidos e a China estabeleciam relações diplomáticas. E a revista VEJA anunciava, pela primeira vez, a 'queda de Lula'. #EquipeLula". Na imagem com a capa daquela época exibida na página do ex-presidente, surge a mensagem: "37 anos esperando...pela queda de Lula".







A capa desta semana, de título: "A Hora da Verdade", informa que o Ministério Público irá denunciar o ex-presidente por ocultação de propriedade, depois de ter confirmado de que ele é dono de um tríplex reformado e mobiliado pela OAS, uma das empreiteiras envolvidas na Lava Jato.







Exames de rotina

Lula está no Hospital Sírio Libanês para fazer exames de rotina, segundo confirmou o Instituto Lula. Ainda não há previsão de término dos exames e nem da divulgação de um boletim, segundo a assessoria de imprensa do hospital.

