Entrevista: Celso Castro, advogado de João Henrique

"É melhor ser réu num processo penal que no TCM"

Diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e advogado renomado, Celso Castro, que defende João Henrique Carneiro nos processos de rejeição de suas contas pelo Tribunal de Contas dos Municípios e Câmara de Salvador, diz que o ex-prefeito não está, no momento, inelegível. Em entrevista ao A TARDE, insiste que João pode até ter cometido alguma ilegalidade, mas isso não significa que praticou ato doloso contra o erário público. Castro considera mais fácil defender alguém na Justiça comum do que no TCM, pois alega que o órgão fiscalizador não segue as regras apregoadas pelo Supremo Tribunal Federal que, na sua visão, garantem ampla defesa aos acusados.

A TARDE - Muita gente acha que João Henrique está inelegível, de acordo com a Lei da Ficha Limpa, pelas contas rejeitas pelo Tribunal de Contas dos Municípios e as duas rejeições confirmadas pela Câmara Municipal. Qual a real situação jurídica do ex-prefeito na sua visão?

Celso Castro - De onde surge a inelegibilidade? Da Lei Complementar n° 64 de 1990, modificada pela Lei Complementar 135, a chamada Ficha Limpa, que foi até mais benéfica para os gestores, pois agregou a seguinte cláusula: (ficam inelegíveis) os que tiverem suas contas rejeitadas por prática de ato irreversível, com marca de improbidade administrativa de natureza dolosa. Estão conjugados, a rejeição de contas que decorra de uma ato grave e irreversível sob a forma dolosa. Significa: posso ter contas rejeitadas? Posso. Se não evidenciou improbidade administrativa eu não estou inelegível. Do mesmo modo: se houve improbidade, o fato foi considerado grave, mas não doloso (o gestor foi negligente, deixou de pagar as contas em dia).

A TARDE - Então a rejeição de contas não garante inelegibilidade?

Celso Castro - O conceito de rejeição de contas vem sendo preenchido sem um standart nacional único. Cada Tribunal cria suas regras sobre rejeição. Então, o Tribunal de Minas rejeita por um motivo que o Tribunal da Bahia não rejeita e vice-versa. Nós não podemos criar uma inelegibilidade a partir de um conceito de rejeição que é móvel em cada unidade. Por exemplo, o Tribunal de São Paulo tem um conceito de rejeição diferente do de Pernambuco. Isso vai aflorar no TSE que, por seu turno já disse o seguinte: se as contas forem rejeitadas por não se aplicar o percentual mínimo na educação e na saúde, eu considero esse fato presumivelmente doloso e de improbidade administrativa, não tolero isso. Enfim, quem constrói o modelo de inelegibilidade não é o Tribunal de Contas, mas o Tribunal Eleitoral.

A TARDE - Essa tese do TSE já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal?

Celso Castro - O STF se reservou em matéria eleitoral a situações muitíssimas excepcionais. A chance de se chegar ao STF com uma tese do campo eleitoral é de uma em mil. Nesse sentido podemos dizer que o "Supremo" de matéria eleitoral é mesmo o TSE.

A TARDE - As decisões do Tribunal de Contas dos Municípios não teriam muita força, então?

Celso Castro - A decisão do TCM se revela a um parecer, que primeiro vai se sujeitar à Câmara Municipal, que pode ser mantido ou não. Tenho defendido que as Câmaras, como verdadeiros juízes das contas, criem parâmetros, dizendo: "olhe, só se rejeita conta aqui por essas e aquelas razões". É preciso implantar isso na Lei Orgânica Municipal, que se tenha parâmetros mínimos pelos quais se rejeite contas para que isso seja uma marca para diferenciar o gestor que praticou uma ilegalidade mas que não é uma improbidade.

A TARDE - Qual a diferença de ilegalidade improbidade?

Celso Castro - Se alguém cobrou um imposto indevido e eu ganho um mandado de segurança contra essa cobrança, a autoridade praticou um ato ilegal. Mas, não tem a marca da improbidade, que na verdade é a marca da deslealdade com a instituição, uma selo de agravamento da ilegalidade. Toda improbidade se traduz na ilegalidade, mas nem toda ilegalidade se reveste na marca da improbidade. Deixar de pagar as contas é uma ilegalidade, mas não significa que é um gestor ímprobo, mal intencionado.

A TARDE - Por que o TCM não segue essa regra?

Celso Castro - Porque os Tribunais de Contas ainda não assimilaram determinadas práticas que o Supremo vem exigindo. Por exemplo, o STF diz: é necessário que se faça uma perícia para apurar fatos quando a parte solicite e essa perícia seja cabível.

A TARDE - Perícia independente …

Celso Castro - Isso. E não dentro do próprio quadro do TCM. Nós exigimos com frequência e não só o da Bahia, o TCU também, e eles não se convenceram disso. Por isso, às vezes nós não ganhamos no mérito, nós anulamos o processo.

A TARDE - Por causa dessa falha?

Celso Castro - É. Veja: como é que alguém diz que você gastou tanto a mais que o devido em determinada obra. Eu respondo: quero uma perícia independente para provar isso. Ai respondem que o auditor já verificou isso. Ou seja, é um processo muito fechado para uma consequência muito grave que é tornar o cidadão inelegível por oito anos.

A TARDE - O TCM, ao rejeitar a perícia independente diz que se aceitasse, o próprio trabalho do órgão não teria sentido já que possui uma equipe de auditores para isso. Como o senhor vê essa explicação?

Celso Castro - Os auditores funcionariam para, digamos, formular a acusação. Nada impede que o Ministério Público tenha central de inteligência quando ela investiga tais contas e denuncia alguém. Mas é preciso que a auditoria do TCM funcione para formular a acusação e que tenha uma perícia neutra, que não colaborou para formular a imputação, que possa tirar as dúvidas possíveis.

A TARDE - É mais complicado tratar com os Tribunais de Contas que a Justiça?

Celso Castro - É melhor ser réu perante um processo penal que perante o Tribunal de Contas.

A TARDE - Por quê?

Celso Castro - Você pode arguir a suspeição de um juiz, você pode recorrer a várias instâncias. No Tribunal de Contas tem os mesmos juízes e uma instância única. Ou seja, não dão direito à ampla defesa. A garantia disso é ter uma acusação correta. E eles não cuidam de formular uma acusação adequada. Sem falar em outro problema: os TCs costumam decidir à unanimidade, sem voto divergente.

A TARDE - É o que ocorre nos julgamento do ex-prefeito João Henrique...

Celso Castro - Isso. O pior é que não se individualiza responsabilidades. Uma coisa é rejeitar as contas do administrador, que nem sempre é João Henrique. Quando o Tribunal diz que João comprou flores em demasia, isso é um fato concreto? Convenhamos, prefeito nenhum de capital sabe quantas flores são compradas pelo Município. Vamos encontrar o responsável por essa compra, mas não vamos rejeitar as contas e dizer que isso se inclui em motivo de rejeição de contas. É o que está em uma das contas rejeitadas "excesso de compra de flores". O TCM não tem aceitado a responsabilização de secretários municipais. Esse é um dos aspectos que a gente sempre leva (os recursos) ao Judiciário.

A TARDE - E a tese do "domínio do fato" usado pelo STF no julgamento do mensalão, não se encaixa nessa responsabilização do prefeito pela compra das flores?

Celso Castro - Houve até uma brincadeira naquele caso do convênio do TSE com a Serasa. Quando a presidente do TSE Cármen Lúcia disse que não sabia do convênio, um repórter perguntou: nesse caso não vale também o "domínio do fato"? Ou seja, você teria que saber?

A TARDE - As multas acumuladas por João Henrique no TCM já ultrapassam R$ 300 mil. O senhor conseguiu derrubá-las na Justiça Comum

Celso Castro - Ele não pagou nenhuma. O TCM não tem competência para multá-lo. A Constituição diz que compete aos Tribunais de Contas apreciar mediante parecer, as contas dos chefes de poderes e julgar as contas dos demais administradores.

A TARDE - Então até as multas teriam que ser aprovadas na Câmara Municipal?

Celso Castro - Isso. É ela quem decide. Não se pode multar em parecer que é uma coisa opinativa para que a Câmara Municipal julgue.

A TARDE - Existem duas contas rejeitadas do ex-prefeito na Câmara de Salvador. Como a defesa vai atuar?

Celso Castro - Há a tese da negativa de autoria, ou seja, os atos podem ser praticados numa esfera que não era dele, mas das secretarias. Segundo, (as acusações) não tem estatura suficiente para ensejar uma rejeição. Terceiro não decorreram em ato de improbidade do prefeito. Em muitos momentos ele não é o gestor nem o ordenador das despesas.

A TARDE - Uma das acusações contra o ex-prefeito foi o desvio de verbas de R$ 8 milhões da Educação que teria sido usado até em publicidade que motivou até representação do Ministério Público.

Celso Castro - Estamos apurando isso. Claro que não se pode gastar com publicidade em geral. Já publicidade institucional no Brasil é permitido. Devo dizer que só é permitido no Brasil, porque o normal seria que o gestor não fizesse qualquer publicidade, mas no máximo avisos institucionais. Uma coisa é eu convocar alguém para uma campanha de vacinação. Outra é divulgar obras. Se a obra for valiosa vocês da imprensa vão saber divulgar, o povo vai ver. Da forma como é a lei, dificulta a fiscalização. Qual é limite entre o institucional e o pessoal? A Constituição deveria ser mais rígida: publicidade zero.

A TARDE - Enfim, qual a situação jurídica do ex-prefeito?

Celso Castro - Por hora, posso lhe dizer que ele não está inelegível. Se a eleição fosse hoje ele poderia se inscrever sem problema.

A TARDE - Mas aí a Procuradoria Eleitoral iria impugnar a candidatura...

Celso Castro - Eu defenderia. E quando o Ministério Público verificasse que todos os atos de rejeição estão questionados, ele vai dizer que não houve uma apreciação última do Judiciário.

A TARDE - O senhor acha que o TCM julgou a qualidade da gestão do ex-prefeito do que eventuais irregularidades?

Celso Castro - Eu diria que sim. As críticas do Tribunal de Contas dos Municípios são muito mais à qualidade da gestão que evidenciam, sem dúvida, uma qualidade ruim de gestão, em determinado aspecto, do que uma conduta dele sancionatória. Uma coisa é você imaginar que alguém deve ter o nível de eficiência que eu quero, outra coisa é imaginar que alguém é ímprobo. As vezes essas coisas podem se misturar um pouco.

