Engenheira ligada à Assembleia de Deus é vice na chapa do PP

Após intensos debates com o PR e PRB, o PP anunciou a engenheira civil Dinamene Meireles, ligada à Assembleia de Deus, como candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por Cláudio Silva à prefeitura de Salvador. A chapa "puro sangue" foi anunciada nesta sexta-feira (5) por Cláudio e Dinamene, em visita ao A TARDE.

O PRB, que integra a base do prefeito ACM Neto (DEM), cogitou deixar a base do democrata e concorrer à prefeitura com o PP. Com as desistências de Gilmelância e Kátia Bacelar, presidente do PR Mulher, o PR decidiu apoiar o nome apresentado pelo PP para compor a chapa com Cláudio Silva e enfrentar a candidatura à reeleição de ACM Neto. O PR segue apoiando a candidatura de Cláudio.

Engenheira civil formada pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Dinamene já atuou na inciativa privada e com projetos de obras em igrejas evangélicas. Ela foi se candidatou a vereadora nas duas últimas eleições e integra há seis anos os quadros do PP.

"Sou religiosa, técnica e mulher. As igrejas evangélicas têm um trabalho social no anonimato, que prega o respeito, com crianças que não têm esse ensino em casa. Cristão que está levando a bandeira de Cristo tem que ser o melhor sempre" diz ela, pontuando que defende a realização de convênios entre o poder público e as igrejas para estes trabalhos sociais.

Caso o PRB houve firmado acordo com o PP, a deputada Tia Eron teria formado a chapa com Cláudio Silva, que destacou as características da parlamentar, ao dizer que ela "agrega em qualquer chapa", mas afirmou que Dinamene tem ainda mais vantagens. "O elemento religioso é fundamental, mas Dinamene é também técnica com grande conhecimento, é mãe e traz a religião como a valorização da vida".

Ele disse que espera uma campanha propositiva, sem ataques pessoais, e que os eleitores entendam que voto é coisa séria. Cláudio defendeu ainda a regulamentação do Uber. "O Uber é um modelo. Acho que deve regulamentar, desde que sejam criadas condições de paridade e igualdade".

Para ele, o Uber pode "implodir" o sistema em que uma pessoa é dona de vários táxis e "aluga" os veículos a outros motoristas, com condições que em nada beneficiam o condutor, apenas o dono do carro.

