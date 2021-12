Empresários pedem que definição da Louos seja rápida

Empresários do ramo imobiliário pedem uma definição jurídica mais rápida em relação à ação que questiona a constitucionalidade da Lei de Ordenamento e Ocupação do Uso do Solo de Salvador (Louos). A estimativa no mercado é que haveria 80 empreendimentos paralisados por conta do imbróglio jurídico.

Na última sexta-feira, o relator da ação no Tribunal de Justiça (TJ), o desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, deu um prazo de 30 dias para que as entidades interessadas na ação se manifestem sobre o assunto. Depois disso, ele deve emitir um parecer e a questão deve ir a julgamento na corte.

A direção do Sindicato da Indústria da Construção Civil da Bahia (Sinduscon-BA) questiona a determinação do TJ de suspender concessões que já tinham sido expedidas até o julgamento da ação. "“Já é ruim que não se conceda licença para nada na prefeitura enquanto o assunto está sub judice. Agora imagine a insegurança gerada quando licenças que já haviam sido concedidas são retiradas"”, lamenta o presidente do Sinduscon, Carlos Alberto Vieira Lima.

Segundo ele, a entidade de classe vai respeitar a decisão que for tomada pela Justiça. A queixa está na “velocidade” em que o processo está sendo tocado. “"A crise que estamos vivendo é agravada pela incerteza jurídica. Isso deveria ser suficiente para que tivéssemos uma decisão célere, seja ela sim ou não”, destaca.

Embora o Ministério Público argumente que não existe insegurança jurídica, uma vez que a lei anterior à que está sendo questionada continua valendo, o dirigente do Sinduscon afirma não ter notícia de nenhum empreendimento liberado pelo município recentemente. “"A prefeitura não libera alvarás, esta é a verdade. Não vou ficar no disse me disse. Desafio alguém a me mostrar o que foi liberado”", diz.

Impacto econômico

Outro que defende uma definição em relação ao assunto é o presidente da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, Nilson Sarti. Em um artigo publicado no site da Ademi no dia 13, – antes da decisão do TJ –, ele cobrava uma solução para a situação. “"O imbróglio prejudica os investimentos na cidade, onde cerca de 80 empreendimentos aguardam definição com obras suspensas ou interrompidas"”, diz.

Segundo Sarti, a construção civil enfrenta um cenário de insegurança jurídica “que traz como consequência o desemprego e a falta de investimento para a cidade”.

