Empresário que teria negociado Covaxin por valor mais caro alega quarentena para faltar à CPI

Com depoimento à CPI da Covid marcado para esta quarta-feira, 23, Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos enviou ofício à comissão afirmando que não poderá comparecer à sessão. A defesa alegou que o empresário desembarcou no Aeroporto de Guarulhos no último dia 15, vindo de uma viagem à Índia, o que o obrigaria a cumprir uma quarentena obrigatória de 14 dias.

“A Coordenação de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados – PVPAF-Guarulhos, com fulcro na portaria 654.20211, determinou ao peticionário o cumprimento de quarentena obrigatória pelo prazo de 14 (quatorze) dias, o impossibilitando de se deslocar até Brasília para a sessão a ser realizada no próximo dia 23.06”, escreveu em comunicação ao presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), segundo informações do Estadão.

O ofício só foi enviado à CPI da Covid nesta terça, quase uma semana após a convocação de Maximiano ter sido aprovada. Ele foi chamado para falar sobre o papel da Precisa Medicamentos na compra da vacina indiana Covaxin pelo governo brasileiro. Conforme o Estadão, o Executivo adquiriu o imunizante por um preço 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela própria fabricante.

Diferentemente dos outros imunizantes que foram negociados diretamente com seus fabricantes, a Covaxin foi comprada pelo Brasil por intermédio da Precisa. Na última semana, a CPI da Covid autorizou a quebra dos sigilos telefônico, telemático, fiscal e bancário de Maximiano.

