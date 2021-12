Emerson Penalva é o novo líder do Podemos na Câmara de Salvador

Em seu primeiro mandato na Câmara de Salvador, o vereador Emerson Penalva foi indicado como novo líder da bancada do Podemos na Casa. O ofício foi encaminhado nesta segunda-feira, 4, à Diretoria Legislativa do Legislativo soteropolitano.

Além de Penalva, a sigla tem mais um representante na Câmara: o vereador Sidninho, atual líder da oposição. O Podemos, entretanto, não permanecerá na oposição na nova legislatura.

"Fico grato com a indicação, já que este é meu primeiro mandato. Agora poderei construir relações do partido com outras siglas na Casa e dialogar com todos", afirmou Penalva.

