Embaixadora de programa, Marcela não participa de reuniões de projeto do governo de Temer

Três meses após o lançamento do programa Criança Feliz, a primeira dama Marcela Temer ainda não participou de nenhuma reunião do projeto, apesar de encabeçar o trabalho. De acordo com a CBN, foram realizados cinco encontros para definir as diretrizes do programa.

O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, responsável por gerir o projeto junto com a primeira dama, argumentou que Marcela não participou das reuniões porque se encontra periodicamente com o ministro Osmar Terra. Contudo, na agenda oficial dele não consta nenhum encontra com a mulher do presidente Michel Temer (PMDB).

A única agenda pública dos dois aconteceu no dia 16 de novembro, durant euma visita a um hospital de Brasília, referência no tratamento de crianças com problemas neuromotores.

O programa Criança Feliz prevê assistência a crianças carentes nos primeiros 3 anos de vida. A expectativa é atender 4 milhões de famílias inscritas no Bolsa Família. Marcela é a embaixadora do projeto, responsável pela divulgação, promoção de eventos e reuniões com gestores estaduais e municipais.

adblock ativo