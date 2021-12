Em vídeo, PT compara momento atual com golpe militar

O PT está enviando aos seus militantes um vídeo no qual compara o golpe militar de 1964, que nesta quinta-feira, 31, completa 52 anos, com o momento político atual do Brasil que envolve ameaça de impeachment da presidente Dilma, a fim de convocá-los para o ato em favor do governo e "contra o golpe" que acontece amanhã, em Brasília, com a presença do ex-presidente Lula.

O vídeo que tem a duração de um minuto começa com a frase: "No 31 de março de 1964 um golpe de Estado rasgou a Constituição e impôs ao País uma ditadura que durou 21 anos". A partir daí quatro atores passam a declamar, em tom de seriedade, que o governo militar prometeu o que não cumpriu, a exemplo de melhora da economia, combate à corrupção e educação. Justamente os assuntos que hoje abalam o governo Dilma, com nomes de lideranças do PT envolvidos na Operação Lava Jato e a economia parada.

"O golpe prometia defender a democracia. Mas reprimiu a oposição e assassinou quem lutava contra a tirania", diz um dos atores. Em outro momento: "O golpe prometia acabar com a corrupção, mas nunca se viu tanta roubalheira escondida pela censura à imprensa". Ou ainda, "o golpe prometeu dar um jeito na economia. Mas reduziu o salário dos trabalhadores e aumentou a miséria". Ao final, vem a convocação para o evento de amanhã: "No dia 31 vamos às ruas pela democracia. Golpe nunca mais".

A própria presidente Dilma Rousseff tem se referido ao golpe em eventos públicos. Segundo Dilma, só há impeachment em casos claros de crime de responsabilidade, fora isso, diz ela, é golpe. Ministros do Supremo Tribunal Federal, porém, já afirmaram que impeachment não é golpe, mas sim uma prerrogativa da Constituição Federal.









Golpe, nunca mais!Dia 31, todos às ruas para defender a democracia.#ImpeachmentSemCrimeÉgolpe #NãoVaiTerGolpewww.pt.org.br Publicado por Partido dos Trabalhadores em Terça, 29 de março de 2016

adblock ativo