Em vídeo, prefeitos pedem ajuda internacional para combater pandemia

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) lançou uma campanha para pedir ajuda internacional por causa da grave situação da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Em um vídeo com legendas em inglês, oito prefeitos e prefeitas - entre eles o prefeito de Salvador, Bruno Reis - relatam o cenário causado pela Covid-19 no país, com o colapso do sistema de saúde, ocupação crítica de leitos de UTI, novas variantes do vírus, falta de insumos e milhares de óbitos diários.

O objetivo do vídeo, segundo a FNP, é destacar na imprensa nacional e internacional o esforço e as medidas dos gestores municipais no enfrentamento à pandemia.

"Acreditamos que com a ajuda de outras nações podemos disponibilizar leitos, medicamentos, testagem gratuita, vacinas, oxigênio, auxílio às populações mais vulneráveis. Acreditamos na ciência e precisamos de mais vacinas", diz trecho do texto lido pelos gestores municipais.

Também participam da peça de campanha, além de Bruno Reis, os prefeitos do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes; de Aracaju (SE), Edvaldo Nogueira; de Florianópolis (SC), Gean Loureiro; de Belém (PA), Edmilson Rodrigues; e de Fortaleza (CE), José Sarto; além das prefeitas de Caruaru (PE), Raquel Lyra; e de Pelotas (RS), Paula Mascarenhas. Ex-prefeito de Campinas (SP) e presidente da FNP, Jonas Donizette também aparece no vídeo.

A campanha faz parte das ações do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras (Conectar), formado para buscar a aquisição de imunizantes contra a Covid-19. Já aderiram ao órgão mais de 1,8 mil cidades, com a aprovação de projetos de lei pelas respectivas Câmaras Municipais. Além disso, há manifestação de interesse em participar do consórcio de mais de 2,6 mil municípios, dos quais 25 capitais.

De acordo com o consórcio, há tratativas diplomáticas com a embaixada americana, em busca de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca estocadas nos Estados Unidos. O Conectar também busca o apoio do governo americano para intermediar o diálogo com os laboratórios Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson.

Com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), escritório regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Conectar tenta uma interseção junto ao consórcio Covax Facility para aumentar a participação brasileira na aquisição de vacinas e antecipação das entregas. Ao aderir ao Covax Facility, o governo brasileiro optou por adquirir doses equivalentes a 10% da população, quando poderia ter negociado um quantitativo relativo a 40%.

Na quinta-feira, 2, acontecerá a primeira reunião da diretoria empossada do consórcio para a aprovação de algumas resoluções, como o compliance do consórcio, com as definições do portal de transparência, ações que serão divulgadas e a contratação de uma auditoria independente.

A diretoria do Conectar foi eleita na segunda-feira, 29. O consórcio será presidido pelo prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, tendo como 1º vice-presidente Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém, e 2ª vice-presidente Cinthia Ribeiro, prefeita de Palmas. No total, 15 prefeitos participam da diretoria. Bruno Reis é o vice-presidente para as capitais da Região Nordeste.

Na cerimônia de posse da diretoria do consórcio, nesta terça-feira, 30, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Congresso está ao lado dos prefeitos no combate ao coronavírus. "Deixo meu cumprimento pela belíssima iniciativa da Frente Nacional dos Prefeitos de criar um consórcio nacional de vacinas das cidades brasileiras, o Conectar. Contem com o Congresso Nacional. Essa soma de esforços, essa união de entes federados, de personagens da política, é o que fará esse enfrentamento da pandemia ser eficiente. Parabéns aos prefeitos, e vamos à luta contra esse vírus que tem gerado tanta tristeza no Brasil", disse o senador, em mensagem de vídeo.

Também na solenidade virtual foi firmado o compromisso de doação de R$ 4 milhões da Natura & Co América Latina ao consórcio. O grupo reúne as marcas Avon, Natura, The Body Shop e Aesop. O valor poderá ser usado para a compra de vacinas e insumos de saúde necessários ao enfrentamento da pandemia.

adblock ativo