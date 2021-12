O juiz Sérgio Moro gravou um vídeo para agradecer o apoio da população ao seu trabalho na Lava Jato. A operação completou três anos na sexta-feira, 17.

A mensagem foi postada neste domingo, 19, na página Eu MORO Com Ele, criada no Facebook pela mulher do magistrado, Rosângela Moro.

Estadão Conteúdo

Em vídeo, Moro agradece apoio à lava Jato

Segundo Moro, as manifestações de apoio da população, por meio da página na rede social, ajudaram "em um momento muito tenso" e de "travessia".

