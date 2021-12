Em último ato como prefeito de Salvador, ACM Neto entrega obras de requalificação no Subúrbio

Em sua última agenda de rua como prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM) inaugurou, no início da tarde desta quinta, obras de requalificação da Praça da Revolução, em Periperi. O prefeito eleito Bruno Reis (DEM) participou da solenidade.

A agenda de Neto começou pela manhã, com a entrega do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei), em Plataforma. Depois, a comitiva promoveu a ordem de serviço do Morar Melhor na Rua Amazonas, em Praia Grande, e a vistoria das obras do Canal do Paraguari, em Nova Constituinte.

Mudança

O Gabinete da Prefeitura saiu do Palácio Thomé de Souza, no Centro, e se mudou para o Subúrbio, de forma oficial, para marcar a despedida de ACM Neto do cargo após oito anos de gestão e promover as entregas.

"Hoje é um dia importante e simbólico porque decidi terminar o trabalho de oito anos por onde começamos, em janeiro de 2013, aqui no Subúrbio", disse o prefeito, que se emocionou.

Estrutura

O investimento na requalificação da Praça da Revolução, sob a responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), foi de R$ 1,4 milhão, fruto de contrapartida firmada com a iniciativa privada.

O espaço possui campo sintético para partidas de futebol, assim como academias de saúde e de ginástica com aparelhos para promover as práticas de atividades saudáveis.

A Praça da Revolução também conta agora com parque infantil, composto por balanço, escalador, cavalinho e casa de Tarzan, além de espaço de jogos com mesas de ping-pong, futebol de botão e futmesa. No local, a Prefeitura ainda implantou um anfiteatro e área de patinação, bem como banco modular antivandalismo e pista de cooper.

O acesso de deficientes físicos em cadeiras de rodas está garantido após implantação de rampas. Além disso, foram reservados 1.047,80 m² de áreas verdes, distribuídos entre canteiros, gramados e árvores de médio porte.

