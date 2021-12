Em última live do ano, Bolsonaro culpa preço por fracasso do governo em comprar seringas

Em sua última transmissão ao vivo do ano nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) minimizou o fracasso na compra das seringas necessárias à imunização da população brasileira Segundo ele, o mercado está inflacionado.

“Vocês sabem para quanto foi o preço da seringa? Aqui é Brasil. Sabem como está a produção disso? Como o mercado reagiu quando souberam que vão comprar 100 milhões ou mais de seringas?”, disse o presidente.

Das 331 milhões de seringas que o Ministério da Saúde tem a intenção de comprar, só conseguiu oferta para aquisição de 7,9 milhões no pregão eletrônico realizado no dia 29. O número corresponde a 2,4% do total pretendido.

Bolsonaro também voltou a criticar a “pressa” em adquirir uma vacina e diminuiu a importância de países que já iniciaram o processo de imunização. Até esta quinta, mais de 40 países deram início à vacinação.

“Parece que agora as empresas vão apresentar documentação junto à Anvisa. Caso ela certifique, nós imediatamente possamos ali fazer as tratativas e comprar essas vacinas. Até porque parte da população clama por ela (a vacina). Então, para quem está querendo a vacina, a gente vai ofertar. Da nossa parte, grátis e não obrigatória”, afirmou, citando o aval da agência como primeiro passo antes de o governo comprar os produtos.

A live aconteceu em Guarujá, no litoral de São Paulo, onde o presidente passa o feriado de ano-novo

