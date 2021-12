Em seu aniversário, Bolsonaro usa máscara e diz que só Deus o tira da Presidência

Neste domingo, 21, no dia em que completou 66 anos, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cumprimentou apoiadores que o esperavam do lado de fora do Palácio da Alvorada, em Brasília, e disse que só Deus o tira da Presidência. As informações são do UOL.

De máscara, o mandatário caminhou ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e acenou para diversos apoiadores que se aglomeravam para vê-lo, contrariando as medidas de distanciamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro ganhou um bolo de presente e apoiadores cantaram "parabéns a você".

"Pode ter certeza de uma coisa: minha força vem de Deus e de vocês (...) Enquanto eu for presidente, só Deus me tira daqui. Eu estarei com vocês", disse o presidente.

Na ocasião, ele disse ainda que não abrirá mão do poder que o povo lhe deu ao elegê-lo em 2018 e fez uma crítica indireta aos governadores que implementam medidas de restrição para frear a pandemia.

"Se alguém acha que um dia abriremos mão da nossa liberdade, estão enganados. Alguns tiranos tolhem a liberdade de vocês, podem ter certeza que nosso Exército é verde-oliva e é vocês também. Contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade. Estão esticando a corda. Faço qualquer coisa pelo meu povo. E esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, nossa democracia, nosso direito de ir e vir", complementou.

Após solicitar ao Supremo Tribunal Federal (STF) que sejam suspensos os decretos com restrições por causa da pandemia na Bahia, no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul, ele afirmou na sexta-feira, 19, que o governo federal poderá tomar "medidas duras" se a ação que apresentou ao STF não prosperar.

Ainda durante o seu discurso neste domingo, 21, ele ressaltou as ações do governo para enfrentar a pandemia, como a aquisição de vacinas e o auxílio emergencial. "Agora o que o povo mais fala para mim em todo lugar que eu vou é 'quero trabalhar'. Ninguém quer viver de favor do Estado. Quem vive de favor, abre mão da sua liberdade. Vamos vencer essa batalha, pode ter certeza".

