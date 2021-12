Em Salvador, ministro critica proposta de elevar tributos

O ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi (PP), disse, nesta quarta-feira, 9, em Salvador, que não considera o aumento da carga tributária a melhor das soluções para resolver o rombo de R$ 30,5 bilhões no Orçamento da União para 2016.

"O aumento de imposto não encontra apoio de nenhum brasileiro", afirmou Occhi, admitindo, porém, que o governo deve recorrer a esse "remédio amargo", como afirmou a presidente Dilma Rousseff, para reequilibrar as contas públicas.

"Nós estamos vivendo um momento em que é necessário perseguir a redução das despesas e o aumento das receitas", afirmou Occhi, que assinou com o governador Rui Costa (PT) e os prefeitos de Salvador, ACM Neto (DEM), e de Candeias, Sargento Francisco (PSD), o termo de liberação de R$ 80 milhões para obras de infraestrutura em 17 encostas nos dois municípios.

Sem entrar no mérito das críticas que o possivel aumento de impostos recebeu de partidos da oposição e da base no Congresso Nacional, e também de entidades de classe e dos trabalhadores, Gilberto Occhi assinalou que nada ainda está definido pelo governo.

"Entendo que o ministro Levy (Fazenda) junto com a equipe econômica e a presidente Dilma vão fazer uma ampla discussão dos caminhos a serem seguidos para, então, tratar do assunto naquilo que depender do Congresso Nacional aprovar", apontou Occhi.

Entre as alternativas para ampliar as receitas, a área econômica do governo fala em aumentar a alíquota do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), sobre os combustíveis (Cide), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e sobre Operações Financeiras (IOF).

Indagado como o Executivo poderia colaborar com a redução de despesas, o ministro disse que o governo está elaborando um estudo para, efetivamente, reduzir o número de ministérios.

"A presidente já falou isso e os ministros da área econômica estão trabalhando e levantando o impacto que a medida deverá ter nas contas. Volto a dizer: nossa busca é pela redução de despesa e o aumento de receita".

Minha Casa

Gilberto Occhi disse, ainda, que o ajuste orçamentário previsto pelo ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, no Programa Minha Casa Minha Vida III, não deverá comprometer a entrega das 5 mil moradias às famílias que ficaram desabrigadas pela chuvas em Salvador e Candeias.

Segundo o ministro, a presidente Dilma tem se sensibilizado e priorizado o atendimento de recursos destinados às situações de emergência em todo o País.

"É claro que num momento desse, de extrema dificuldade, é possível que alguns projetos não sejam contratados de imediato. Mas a nossa expectativa é que as casas sejam entregues a essas famílias logo", afirmou.

