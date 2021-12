Em Salvador, Marina ironiza entrada de Afif

Salvador - A ex-ministra Marina Silva ironizou a posse de Guilherme Afif Domingos (PSD) no ministério da presidente Dilma Rousseff. "Na campanha do Lula, quando o ministro Afif Domingos (disputou a presidência da República) colocou 'o muro de Berlim' (no seu programa eleitoral) mostrando as imagens do muro para tentar assustar a população contra Lula. Agora, parece que eles removeram o muro que havia entre eles. Se é que havia". Ela deu a declaração em Salvador, nesta quinta-feira, 9, pouco antes de uma plenária para colher assinaturas do futuro partido Rede de Sustentabilidade. Voltou a reclamar do que qualificou de verdadeira "operação de guerra" para inviabilizar os novos partidos.

"O grande medo das pessoas é de ideias novas, pessoas novas. Tem pessoas ai que deve estar assustadas com suas próprias sombras. O PT quando surgiu como ideia nova e inovadora, foi feito de tudo para inviabilizá-lo. O presidente Lula sabe quanto foi difícil. Nunca imaginei que o governo e o PT fosse se juntar com o que há de mais atrasado no Congresso para fazer conosco o mesmo que fizeram com ele", declarou, ressalvando a posição de alguns os petistas que se manifestaram contra o projeto que dificulta a organização de novos partidos. "Obviamento que tem aqueles que tem dois pesos e duas medidas e esses estão aplicando em nós o que não aplicaram no partido do (ex-prefeito Gilberto) Kassab (o PSD), que é claramente da base do governo e recebeu agora o 39º ministério".

A ex-senadora tem certeza de obter o número de assinaturas necessárias para a formação do Rede até setembro, prazo limite para quem vai participar das eleições de 2014. Lembrou que em três meses já conseguiram 300 mil assinaturas. O número buscado é de 550 mil até o prazo. Na Bahia, a comissão provisória obteve 10 mil. "Com a nossa organização nos estados, dobramos o que obtivemos em 45 dias em apenas vinte dias, nacionalmente. Estamos trabalhando para conseguir entre 650 mil a 700 mil assinaturas". Nove estados, entre os quais a Bahia já alcançaram a quota mínima regional e já podem constituir suas comissões provisórias. Além da capital baiana, Marina vai à cidade de Feira de Santana, maior colégio eleitoral do interior baiano, nessa sexta.

