Em Salvador, Kassab defende aumento do fundo partidário

O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, fundador do PSD e seu presidente licenciado, defendeu nessa quinta-feira, 23, em Salvador, durante visita à redação do Grupo A TARDE, o aumento do fundo partidário, que passou a R$ 867 milhões em 2015, o triplo do valor do ano passado.

"Essa mudança não foi porque os partidos estão com mais apetite por recursos, mas sim porque estão se preparando para conviver com o financiamento público. Essa discussão pode ter chocado a opinião pública pelo valor, mas vai chocar muito mais a questão do financiamento (privado) dos candidatos. Porém, a democracia tem seu custo. Para acabar de vez com qualquer dúvida (sobre a origem dos recursos), sou a favor do financiamento público partidário e das campanhas", afirmou o ministro.



Ele disse que o PSD não pretende devolver ou recusar os recursos do fundo, como anunciou o PMDB. A executiva nacional peemedebista divulgou nota assegurando que não utilizará parte do valor acrescido no fundo partidário com o aumento e estuda devolver dinheiro ao governo para ajudar no ajuste econômico.

Kassab esteve na capital baiana para inaugurar a Estação de Bom Juá do Metrô de Salvador.

