Em Salvador, fundador da XP confirma lançamento de banco da corretora

O economista Guilherme Benchimol, CEO e fundador da XP Investimentos, realizou uma palestra para investidores em Salvador na tarde desta quarta-feira, 30, na sede da Associação Comercial da Bahia (ACB), no bairro do Comércio. O encontro foi promovido pela ACB e pela BP Investimentos, empresa de assessoria de investimentos afiliada à XP.

Benchimol contou um pouco da sua trajetória de atuação no mercado financeiro e passou aos convidados suas percepções a respeito do cenário para investimentos no país.

O fundador também lembrou que a educação financeira do brasileiro para investir ainda caminha a passos lentos.

"Temos um país com apenas 3% da população entendendo o que são juros compostos. Não existe educação financeira", afirma, frisando que é necessário ter noção de investimento fora dos bancos.

Por falar em banco, Benchimol confirmou que o Banco XP será lançado na próxima semana, neste início de novembro.

"Somos uma empresa que ajuda o brasileiro a investir melhor. Oferece comodidades que um banco tradicional possui. Nosso banco não terá agência, para abrir conta, o cliente precisa ter vínculo com a XP" explicou.

Ainda segundo o executivo, o banco disponibilizará crédito CDI com rendimento de 0.8% ao mês.

