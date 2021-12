Um dos nomes cotados para suceder o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva – caso a candidatura do petista, preso na Lava Jato, seja indeferida –, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad está em Salvador para acompanhar o funeral do ex-governador Waldir Pires.

No velório, que acontece no Mosteiro de São Bento, ele compareceu acompanhado da mulher e sentou ao lado do ex-governador Jaques Wagner, outro nome petista entre os cotados para postular o cargo de presidente da República no lugar de Lula.

Haddad chegou a Salvador nesta sexta, 22, e está hospedado na casa do publicitário Edson Barbosa, em Piatã.

Além de Haddad, outros políticos marcaram presença como o governador Rui Costa, o ex-governador Roberto Santos, a prefeita de Lauro de Freitas Moema Gramacho, Olivia Santana, Rui Bacelar, Nilo Coelho, Lídice da Mata, Alice Portugal, Jorge Sola e Domingos Leonelli.

Morte

Waldir Pires morreu nesta sexta, 22, após ser internado no Hospital da Bahia, em Salvador. O velório do corpo começou na manhã deste sábado e segue até a cremação, que irá ocorrer neste domingo, 24, às 11h, no Jardim da Saudade. A cerimônia será aberta ao público.

Em Salvador, Fernando Haddad acompanha velório de Waldir Pires | Foto: Divulgação/ATarde

