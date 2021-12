Em Salvador, deputados do NE debatem propostas para a região

Deputados estaduais do Nordeste elaboraram nesta sexta-feira, 7, durante o 4º Encontro de Presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, o ParlaNordeste, uma carta com pedidos em prol da região que serão encaminhadas ao Congresso Nacional.

Intitulada Carta de Salvador, o documento pede um novo Pacto Federativo, incentivos para a construção de TVs e emissoras de rádio nas Assembleias, a redução no valor das passagens aéreas e o fim de artigos da Reforma da Previdência.

O presidente do Parlanordeste, Othelino Neto (PCdoB-MA), explicou que um dos pedidos dos deputados é para a inclusão dos estados no texto da reforma. “Achamos que as reformas, naquilo que compete à união legislar, deve incluir os estados, sob o risco de não se obter o resultado esperado. Agora, essa inclusão não faz com que os estados não tenham que fazer suas próprias adequações, que irão passar pelo crivo das assembléias legislativas. No Maranhão, que é o meu estado, após uma eventual aprovação da reforma na previdência, faremos uma discussão daquilo que da proposta diz respeito exclusivamente ao nosso estado”, revelou Othelino.

O deputado maranhense criticou ainda postura do presidente Jair Bolsonaro (PSL) no trato com o Congresso Nacional. “O parlamento não tem a obrigação de acatar o que o executivo diz. O presidente comete um equívoco grave quando tenta colocar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) contra a população, porque os políticos não concordam com suas ideias”, ressalta o presidente do Parlanordeste.

Previdência

Para o presidente da Alba Nelson Leal (PP), se artigos que alteram o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a aposentadoria do trabalhador rural forem mantidos na proposta de Reforma da Previdência, a Bahia sofrerá uma tragédia econômica. “O Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a aposentadoria do trabalhador rural, além de cumprir uma importante função de inclusão social, é fundamental para nossa economia. Dos 417 municípios da Bahia, 317 recebem mais recurso do BPC e da aposentadoria do povo do campo do que do Fundo de Participação dos Municípios. Isso causará uma tragédia econômica se passar”, ressaltou o deputado estadual.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual José Sarto (PDT), afirmou que o Nordeste precisa urgente de um novo Pacto Federativo. “A união precisa respeitar às diferenças econômicas e regionais do país. Só teremos justiça social quando a união deixar de ficar com a maior parte do bolo e repassar para os municípios resolverem os problemas do povo. São os prefeitos que conhecem os reais problemas da população”, disse.

adblock ativo