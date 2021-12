Em Salvador, Barroso diz estar em crise de falta de opinião

O advogado carioca indicado para ocupar a vaga do ministro Carlos Ayres Britto no Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que ministrou palestra em Salvador nesta sexta-feira, 24, preferiu não responder às questões dos jornalistas sobre conversas com a presidente Dilma Rousseff (PT) e do processo do mensalão. Ele deve julgar os embargos infringentes que atingem réus como o ex-ministro José Dirceu (PT) e do deputado João Paulo Cunha (PT).

De forma bem humorada, Barroso disse "estar em crise de falta de opinião", por não poder se manifestar até ser sabatinado pelos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Logo após, seu nome deve ser apreciado pelo plenário da casa.

Ele se limitou a dizer que teve uma conversa de tom republicano com a presidente e que em deferência ao Senado não comentaria nada substancial acerca de qualquer assunto. Durante sua explanação de cerca de 50 minutos, no Bahia Othon Palace (Ondina), para um auditório lotado, Barroso chegou a defender a reforma política, sem entrar em detalhes.

Barroso abordou o tema constitucionalidade no Brasil últimos 25 anos, passando pelo resgate das normas constitucionais e sobre o novo direito constitucional resultante dessas tranformações - "politicas, filosóficas e ideologias". refletiu, ainda, sobre o surgimento de uma nova interpretação constitucional e do fenômeno importante, que é o da judicilização, ou seja, da ascensão institucional do poder Judiciário, "dentro de suas fronteiras".

Defendendo seu ponto de vista, Barroso chegou a criticar algumas ações recentes do STF, citadas pelo advogado como "ativismo judicial". "Eu qualificaria como ativismo decisões do Supremo Tribunal Federal em matérias como a fidelidade partidária", disse.

Congresso em Salvador

O novo ministro do STF participou do 13º Congresso Brasileiro de Direito do Estado, no qual deu uma palestra sobre "O Constitucionalismo Democrático no Brasil: Crônica de um Sucesso Imprevisto".

Na exposição, focada nos 25 anos da Constituição de 1988, enalteceu o documento como o responsável pela "travessia bem-sucedida entre o Estado autoritário e o Estado democrático", mas também o apontou como "excessivamente abrangente".

"A Constituição de 1988 só não traz a pessoa amada em três dias", brincou o advogado. "Com essa abrangência, ela produz um arranjo constitucional que impulsiona a judicialização que está na pauta hoje."

Cadeira no STF

Para assumir a vaga na Corte, Barroso precisa ser sabatinado pelos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, depois, ter a indicação aprovada em votação no plenário.

Na manhã desta sexta, o senador Paulo Paim (PT-RS), que presidiu a sessão da Casa, leu a mensagem presidencial com a indicação do advogado. Com isso, a CCJ pode marcar a sabatina, ainda sem data, segundo a comissão.

