Em reunião do PT, Rui ataca governo Bolsonaro no caso do óleo: "letargia"

O governador Rui Costa teceu críticas ao governo Jair Bolsonaro durante sua participação na reunião do PT nacional em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 14, no Wish Hotel da Bahia.

O petista, ao lado do ex-presidente Lula, acusou a União de letargia no caso do óleo que atingiu o litoral nordestino.

"A proteção ambiental nos oceanos cabe ao governo federal. O óleo continua chegando, tantas semanas se passaram e não sabemos a origem precisa e como aconteceu esse acidente", afirmou o governador.

"Espero que [o desastre ambiental] não comprometa ainda mais o turismo e a geração de rendas do povo", torceu o petista.

Em sua fala no início do evento, o chefe do Executivo baiano contou da experiência do seu governo na saúde, como o rastreamento do câncer de mama e a implantação do Hospital da Mulher. Outro aspecto apresentado foi a criação do Consórcio do Nordeste, formado por estados da região.

