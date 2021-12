Em resposta a Neto, Rui convida prefeito a visitar o HGE 2

O governador Rui Costa (PT) acusou neste domingo, 25, o prefeito ACM Neto, candidato à reeleição, de estar se escondendo do debate com os adversários e de mirar no governo do Estado que, afirma, é o maior realizador de obras na capital. Rui aproveitou para "convidar" o prefeito para a inauguração do novo Hospital Geral do Estado, o HGE 2 nesta segunda, 26, na Avenida Vasco da Gama.

As declarações do petista foram feitas em resposta à entrevista que o prefeito concedeu a A TARDE, em que Neto acusou o governador de "fazer muita propaganda" e de "esconder-se atrás de seus candidatos".

Em nota enviada à redação, Rui fez um convite ao prefeito para conhecer o novo HGE 2 e declarou: "A ausência dele nos debates eleitorais o deixou desatualizado sobre tudo que o Governo do Estado está fazendo em Salvador, mas vamos inaugurar um dos mais modernos equipamentos de saúde da Bahia nesta segunda-feira e Neto está convidado".

O governador afirmou que o debate eleitoral fortalece o processo democrático, mas cutucou o candidato do DEM. "O prefeito optou por se esconder das discussões com seus concorrentes e decidiu mirar no Governo, que é o principal realizador de obras em Salvador".

Rui afirmou ainda que lamenta a decisão da prefeitura de diminuir o tamanho das policlínicas que o governo teria oferecido para implantação na capital. "Diferentemente das 10 policlínicas que estão sendo construídas pelo Governo no interior do estado, o projeto das policlínicas de Salvador teve que ser totalmente alterado, a pedido da Prefeitura, para retirar todos os equipamentos de imagem", declarou Rui.

Em sua resposta, o governador citou ainda intervenções feitas pelo governo do estado. "Além de obras de infraestrutura e mobilidade históricas entregues recentemente na capital, o Governo também está recuperando o Centro Antigo de Salvador, construindo contenções de encostas em bairros pobres e ampliado os investimentos em saúde pública. Se o prefeito não puder participar da inauguração do novo HGE 2, o convido para a próxima entrega do Governo na área da saúde em Salvador: ainda este ano, tem o novo Hospital da Mulher, na Cidade Baixa", concluiu Rui.

Presença de Rui

Considerando os partidos que compõem a base de apoio ao governo do Estado, o petista formalmente tem três candidatos à prefeitura que contam com seu apoio: Alice Portugal (PCdoB), Pastor Sargento Isidório (PDT) e Cláudio Silva (PP), embora ele só apareça pedindo votos para a chapa encabeçada pela deputada comunista.

Entre as acusações feitas por Neto na entrevista publicada neste domingo, o prefeito disse que os dois anos de mandato de Rui já seriam "tempo suficiente para construir as cinco policlínicas" que estão sendo prometidas na propaganda eleitoral da candidata Alice Portugal.

