Em primeiro evento oficial, Temer é recebido pelo imperador do Japão

O presidente Michel Temer foi recebido na manhã desta quarta-feira, 19, pelo imperador do Japão, Akihito, na residência imperial, em Tóquio. Trata-se do primeiro evento oficial do chefe de Estado desde sua chegada ao país, na madrugada de terça, 18.

Temer ainda terá encontro nessa manhã com empresários japoneses e na sequência se encontra com o primeiro-ministro, Shinzo Abe.

Na agenda dos dois líderes, estão temas como investimentos internacionais e os Jogos Olímpicos de Tóquio, 2020, para cuja organização o Brasil espera contribuir com o Knie-show dos jogos do Rio 2016.

Na noite de terça-feira, Temer antecipou que pretende apresentar ao primeiro-ministro japonês as 34 concessões e privatizações que seu governo pretende realizar nos próximos meses, entre as quais as de portos, rodovias, ferrovias e de empresas do setor energético. A ideia é atrair novos investimentos e estimular as empresas japonesas já implantadas no Brasil à ampliarem os investimentos. (Andrei Netto)

