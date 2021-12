'Em política, até a raiva é combinada', diz Mourão sobre Guedes e Maia

O vice-presidente Hamilton Mourão comentou nesta terça-feira, 6, a trégua entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que jantaram ontem à noite.

Mourão utilizou da frase atribuída a Ulysses Guimarães para dizer que na política, até a raiva é combinada. Além disso, citou que, com a paz entre ambos, a reforma tributária e as discussões sobre o Renda Cidadã tendem a andar no Congresso.

“Dizem que o falecido Ulysses Guimarães é autor dessa frase: em política, até a raiva é combinada. As coisas acontecem mais ou menos por aí. Acertando os pontos de convergência, pode não ser a reforma que todos gostariam, mas é a reforma que é possível. Vamos ver se a gente coloca mais velocidade, porque o Brasil precisa dessa velocidade”, disse.

Renda Cidadã:

Mourão afirmou nesta terça, 6, que o governo precisa cortar gastos ou elaborar uma nova forma de obter o dinheiro para financiar o Renda Cidadã, mas respeitando os limites da lei orçamentária. "A gente tem que buscar, dentro dos limites do orçamento, recursos para isso. Como eu falei para vocês, ou se corta recursos de alguma área ou se descobre alguma nova forma de obter esse recurso dentro dos limites que nós temos, ou seja, dentro da lei", comentou.

"Não temos mais gordura, essa é a realidade. A partir do momento que o orçamento ele avança anualmente pela inflação, nós temos uma inflação baixa, e as despesas obrigatórias avançam inercialmente, muitas vezes acima da inflação, elas comprimem as demais despesas", destacou.

