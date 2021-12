Em nota, defesa de Geddel reforça que "prisão é desnecessária"

O advogado de defesa do ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB-BA), Gamil Föppel, emitiu uma nota à imprensa na tarde desta terça-feira, 4, onde, mais uma vez, diz que a prisão preventiva do peemedebista é desnecessária.

No texto, Gamil explica que "documentos frágeis serviram de embasamento para decretação preventiva". Além de afirmar que não houve nenhuma prova nova na "Operação Cui Bono?", durante os sete meses de caso, que incriminasse Geddel.

Veja a íntegra:

Prisão

O ex-ministro foi preso nesta segunda-feira, 3, na Bahia, em prisão decretada pelo juiz federal da 10ª Vara, Vallisney de Oliveira.

A prisão, de caráter preventivo, foi cumprida com base nas informações dadas à Polícia Federal pelo doleiro Lúcio Bolonha Funaro, além do empresário Joesley Batista e do diretor jurídico do grupo J&F, Francisco de Assis e Silva, os dois últimos através de acordo de delação premiada.

Geddel é suspeito de ter trabalhado para atrapalhar as investigações da "Operação Cui Bono?", tentando impedir que Funaro e o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ) entrassem em um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal.

adblock ativo